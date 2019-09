In der Tiefgarage am Rousegäertchen im Bahnhofsviertel stehen mehrere Autos in Brand. Der Löscheinsatz läuft.

Autobrand in Tiefgarage

(mth) - Gegen Montagmittag geriet aus bisher ungeklärten Gründen ein Auto in der Tiefgarage Rousegäertchen in Brand. Das Feuer griff auf weitere Fahrzeuge über.

Der Löscheinsatz ist derzeit noch im Gang, die Tiefgarage und die gesamte Place des Martyrs, sind derzeit gesperrt.

Aufgrund der Löscharbeiten ist der Verkehr auf der Avenue de la Liberté beeinträchtigt. Die Polizei rät, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es sind insgesamt 40 Feuerwehrleute aus der Hauptstadt, Esch/Alzette, Hesperingen, Differdingen, Junglinster und Mertert im Einsatz.

