(str) - Feuerwehrleute beim Löscheinsatz zu bestehlen dürfte selbst unter Kriminellen als nicht besonders ehrenhaft gelten. Die Freude an der Beute dürfte für den Dieb dann auch nur von sehr kurzer Dauer gewesen sein.



Kurz vor 14 Uhr war die hauptstädtische Berufsfeuerwehr zu einem Brand an der Rue Thionville in Bonneweg ausgerückt. Ein Auto stand dort auf einem brachliegenden Gelände gegenüber der "Fixerstuff" lichterloh in Flammen. Der Brand war schnell gelöscht und auch das Übergreifen der Flammen auf ein anderes Fahrzeug konnte verhindert werden.

Wie bei der Polizei zu erfahren war, handelte es sich bei dem verbrannten Fahrzeug um einen Wagen, der bereits seit Monaten verlassen auf dem Gelände stand und in dem öfters Drogenabhängige übernachteten.

Dieb nutzt Gunst der Stunde



Während der Löscharbeiten nutzte ein Dieb die Gunst der Stunde. Aus einem der Löschfahrzeuge stahl er ein Diensthandy. Der Mann hatte jedoch die Rechnung ohne eine aufmerksame Zeugin gemacht. Diese hatte den Täter nämlich bei der Tat fotografiert und so konnte er bereits wenige Minuten später von der Polizei festgenommen werden.