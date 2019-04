Im Raum Hesperingen hatten sich in den vergangenen Monaten die Autobrände gehäuft. Nun befindet sich ein Verdächtiger in Untersuchungshaft.

Autobrände: Verdächtiger in Untersuchungshaft

Im Raum Hesperingen hatten sich in den vergangenen Monaten die Autobrände gehäuft. Nun befindet sich ein Verdächtiger in Untersuchungshaft.

(SH) - Nachdem es im Raum Hesperingen gleich mehrmals zu Autobränden gekommen war, befindet sich eine Person in Untersuchungshaft. Dies teilte die Pressestelle der Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. "Die Ermittlungen haben es erlaubt, einen Mann zu identifizieren, der in Zusammenhang zu diesen Bränden steht", heißt es in dem Schreiben.



Der Mann sei dem Untersuchungsrichter vorgeführt worden. Dieser habe ihn offiziell beschuldigt und in Untersuchungshaft unterbringen lassen.



Aus der Mitteilung geht nicht hervor, ob dem Mann auch jene Brände aus der vergangenen Nacht in Steinfort sowie jener in der Nacht zum 2. April in Itzig vorgeworfen werden. Es heißt lediglich, dass die Ermittlungen noch laufen.

Im Dezember und Januar war es im Raum Hesperingen zu mehreren Vorfällen gekommen. Die Polizei hatte damals Brandstiftung nicht ausgeschlossen.



Bis ein rechtskräftiges Urteil gesprochen wird, gilt für den Mann die Unschuldsvermutung.