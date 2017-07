(tom) - Nachdem in der Nacht zum Mittwoch zahlreiche Autos in verschiedenen Stadtteilen von Saarlouis in Flammen gestanden hatten, wiederholte sich das Szenario am Mittwochnachmittag im Stadtteil Überherrn. Dort brannten auf dem Gelände einer Gartenbaufirma eine Lagerhalle mit zwei darin abgestellten Schleppern und ein daneben stehender Gelenkbus. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle und fand dabei am Bus einen Brandbeschleuniger.

Die Polizei nahm am Brandort einen dringend tatverdächtigen Mann fest. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er eine Vielzahl an Grillanzündern und Feuerzeugen in seinem Rucksack hatte.

Der Mann gestand die Tat. Die saarländische Polizei sieht einen direkten Zusammenhang zu den vorherigen Bränden als gegeben. Laut "Saarbrücker Zeitung" handelt es sich um einen 26-jährigen gebürtien Kasachen, der seit 20 Jahren im Saarland lebt und zurzeit ohne festen Wohnsitz ist. Der Mann sei "psychisch stark aufällig". Er werde nach Vorführung beim Haftrichter voraussichtlich in der Forensik im saarländischen Merzig untergebracht.

Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 150.000 Euro. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.