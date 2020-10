Autobahnverteiler Strassen: Vorbereiten auf die Zukunft

Die Instandsetzungsarbeiten dauern noch bis zum Sommer 2021 an.

Es wird unaufhaltsam gebaggert, immer wieder werden Straßensperren eingerichtet und eine Ausfahrt ist komplett geschlossen: Seit einem Jahr dauern die Arbeiten am Autobahnverteiler Strassen nun schon an und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht.

Damit dieser Bereich den aktuellen Anforderungen gerecht wird, müssen gleich mehrere Projekte in Angriff genommen werden ...