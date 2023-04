Wegen Bohrungen werden zwei Verbindungsstraßen des Autobahnkreuzes an diesem Wochenende für den Verkehr geschlossen.

Wegen Ausbau der A3

Autobahnkreuz Bettemburg am Wochenende teilweise gesperrt

Das Autobahnkreuz Bettemburg wird an diesem Wochenende zum Teil gesperrt. Dies teilt die Straßenbauverwaltung mit. Grund sind geologische Bohrungen im Rahmen der Verbreiterung der A3 auf sechs Spuren.

Konkret betroffen ist die Verbindung von der A13 in Richtung Petingen zur A3 in Richtung Metz, die zwischen Samstag 7 Uhr und Sonntag 7 Uhr geschlossen wird sowie die Verbindung zwischen der A3 in Richtung Luxemburg-Stadt und der A13 in Richtung Petingen, die am Sonntag zwischen 7 und 18 Uhr gesperrt wird.

Diese Umleitungen rund um das Autobahnkreuz Bettemburg gelten am Wochenende. Grafik: Mobilitätsministerium

Die Umleitungen erfolgen jeweils über die nächstgelegenen Zubringer. Wer also von der A3, aus Frankreich kommend, auf die A13 Richtung Petingen wechseln möchte, muss den Umweg über den Zubringer Liwingen nutzen. Fahrer, die von der A13 in Richtung Petingen auf die A3 in Richtung Metz wechseln wollen, müssen die Umleitung über den Zubringer Düdelingen-Büringen nutzen.

