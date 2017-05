(jag) - Sie plagte monatelang unzählige Autofahrer und sie war unfallträchtig: Die Baustelle auf der A4 Esch-Luxemburg in Höhe von Leudelingen gehört jetzt der Vergangenheit an. Beide Fahrspuren Richtung Esch/Alzette können demnach wieder in voller Breite befahren werden. Die Autobahnauffahrt Leudelingen-Süd wurde ebenfalls wieder für den Verkehr geöffnet.



Auch die Arbeiten an der sogenannten Plattform für die künftige Tankstelle sind soweit abgeschlossen. Sie wird nach ihrer Fertigstellung die Tankstelle in Höhe der Auffahrt Steinbrücken ablösen, diese soll dann abgerissen werden.