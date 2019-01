Die für das Wochenende vorgesehene Sperrung des Zubringers, der die Ausfahrt 7 der Autobahn A1 in Richtung Trier mit dem Kreisverkehr Robert Schaffner verbindet, wurde wegen ungünstiger Wetterbedingungen aufgehoben.

Autobahn A1: Teilsperrung in Richtung Iergärtchen aufgehoben

(rc) - Die für das Wochenende vorgesehene Sperrung des Zubringers, der die Ausfahrt 7 der Autobahn A1 in Richtung Trier mit dem Kreisverkehr Robert Schaffner (Iergärtchen) verbindet (siehe Grafik), wurde wegen ungünstiger Wetterbedingungen aufgehoben. Das meldete am Freitag die Straßenbauverwaltung.



Foto: SIP

Ursprünglich war eine Teilsperrung des Zubringers, der in Richtung Iergärtchen führt, vom heutigen Freitag 20 Uhr bis Sonntag 14 Uhr vorgesehen. Dabei sollte der andere Teil des Autobahnzubringers - also der in Richtung Sandweiler - für den Verkehr geöffnet bleiben.



Der Iergärtchen wird seit Februar 2018 zu einem sogenannten Turbo-Rond-point umgebaut. Zukünftig sollen Ampelanlagen den Verkehrsfluss im Kreisverkehr regeln. Die Bauarbeiten sollen noch bis Ende 2019 andauern.