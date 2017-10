(jag/SH) - Wegen eines Unfalls auf der Autobahn A1 in Richtung Trier in Höhe der Ausfahrt Sandweiler entwickelte sich am Dienstagnachmittag ein kilometerlanger Stau.

Ein Lastwagen war in einen Lieferwagen gefahren, der wegen eines technischen Problems am Standstreifen stehen geblieben war. Es blieb beim Materialschaden.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus der Hauptstadt und aus Hesperingen sowie die Polizei.