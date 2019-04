Am frühen Abend des 27. April ist ein Autofahrer auf der N26 zwischen Bavigne und der Schumanns Ecke in einer scharfen Kurve von der Straße abgekommen.

Auto von der Straße abgekommen

Am frühen Abend des 27. April ist ein Autofahrer auf der N26 zwischen Bavigne und der Schumanns Ecke in einer scharfen Kurve von der Straße abgekommen. Das Auto rollte den Abhang runter um schlussendlich in einem Bach zum Stehen zu kommen.



Beim Antreffen der Rettungsmannschaften vor Ort waren die Insassen schon aus eigener Kraft aus dem Auto ausgestiegen.