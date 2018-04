Kurz nach 22 Uhr kam es am Mittwochabend in Ernzen zu erheblichem Materialschaden bei einem Brand. Zwei Motorradfahrer wurden zudem bei Kollisionen in Holzem und Bonneweg verletzt.

Auto verbrannt - zwei Biker verletzt

(TJ) - Es war gegen 22.20 Uhr, als die Feuerwehr aus Larochette am Mittwochabend alarmiert wurde: In der Rue de la Montagne in Ernzen stand ein Fahrzeug in Brand. Als die Rettungskräfte am Ort des Geschehens eintrafen, mussten sie feststellen, dass nicht nur ein Wagen mitsamt einem daneben abgestellten Pferdeanhänger lichterloh brannte - die Flammen drohten zudem, auf ein Haus überzugreifen. Dank des beherzten Eingreifens der Feuerwehr konnte dies jedoch verhindert werden. Menschen kamen nicht zu Schaden, die beiden Fahrzeuge haben jedoch nur mehr Schrottwert.

Foto: CI Larochette

Containerbrand

Bereits um 17.45 Uhr hatte die Feuerwehr aus Schengen einen Brand in einem Container in Wintringen löschen müssen. Auch hier wurde niemand verletzt.

Zwei verletzte Biker

In Holzem und in Bonneweg kollidierte um 18.40 und um 19.45 Uhr jeweils ein Motoradfahrer mit einem Auto. Bei beiden Unfällen wurde die Biker verwundet und mussten vom Rettungsdienst aus Mamer bzw. aus der Hauptstadt ins Krankenhaus gefahren werden.