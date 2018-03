Zwischen Clerf und Maulusmühle kam es am Donnerstagmorgen auf der Landstraße CR335 zu einem schweren Unfall, der zum Glück eher strafrechtliche als medizinische Konsequenzen nach sich ziehen wird.

Auto überschlägt sich

(mth) - Zwischen Clerf und Maulusmühle kam es am Donnerstagmorgen auf der Landstraße CR335 zu einem schweren Unfall. Ein mit zwei Insassen besetzter Wagen geriet in einer langgezogenen Linkskurve in den Sommerweg. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich anschließend überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Beide Insassen wurden nur leicht verletzt und konnten sich aus eigener Kraft aus dem Wrack befreien. Sie wurden vor Ort von einem Notarzt medizinisch behandelt.



Die Polizei stellte anschließend fest, dass der Fahrer weder im Besitz eines gültigen Führerscheins war, noch seinen ordnungsgemäß Wagen angemeldet hatte. Am Wagen entstand Totalschaden. Ein Verfahren wurde eingeleitet.