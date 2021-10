Spektakulärer Unfall: Ein Autofahrer ist am Montagmittag auf der Fähre beim Ladevorgang in die Mosel gestürzt. Er wurde nicht verletzt.

Fähre Wasserbillig - Oberbillig

Auto rollt von der Fähre in die Mosel

Ein spektakulärer Unfall hat sich am Montagmittag gegen 11:30 Uhr in Oberbillig (D) auf der Moselfähre „Sankta Maria II“ ereignet. Ein Auto ist beim Ladevorgang auf der Fähre in die Mosel gerollt. Wie Alain Biever, der zu der Stunde als Kassierer im Einsatz war und den Unfall miterlebt hat, dem LW berichtet, hat der Fahrer eines Elektrofahrzeugs Gas- und Bremspedal verwechselt. Statt zu bremsen, sei er mit voller Wucht über die „Sankta Maria II“ gefahren; das Auto sei in der Mosel schnell weggetrieben worden.

Das Fährpersonal und Passagiere auf der Fähre haben den im Wasser treibenden Wagen gesichert und die Personenrettung durchgeführt. Dank des Einsatzes des Fährführers, der die Fähre nah an das schwimmende Auto gesteuert hat, und mithilfe eines speziellen Hakens konnte der Autofahrer anschließend geborgen werden. Er sei nicht verletzt worden, erzählt Alain Biever. „Lediglich seine Füße waren nass.“

Der Notruf wurde abgesetzt und ein Rettungswagen sowie ein Polizeiwagen waren im Einsatz am deutschen Moselufer. Die Fähre nahm ihren Betrieb nach einer etwa zweistündigen Unterbrechung wieder auf. Laut Andreas Beiling, Bürgermeister der Gemeinde Oberbillig, sind an der Fähre kleinere Schäden entstanden, die nun behoben werden.

Die Fähre ist wieder in Betrieb.

Ein PKW ist in die Mosel gestürzt und abgetrieben. Das Fährpersonal und Passagiere auf der Fähre haben den im Wasser treibenden PKW gesichert und die Personenrettung durchgeführt, es wurde niemand ernsthaft verletzt. Ein großes Lob an alle Retter. pic.twitter.com/WycO0Xgz4I — Gemeinde Oberbillig (@OGOberbillig) October 25, 2021





