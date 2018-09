Ein Fahrer verlor am Sonntagmorgen in Höhe des Gebäude des Staatsrats die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen das Brückengeländer.

Auto rammt Brückengeländer auf dem Bockfelsen

Ein Fahrer verlor am Sonntagmorgen in Höhe des Gebäude des Staatsrats die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen das Brückengeländer.

(asc) - Spektakulär war ein Verkehrsunfall am Sonntagmorgen auf dem Bockfelsen in Luxemburg-Stadt. Im Morgengrauen um 4.45 Uhr steuerte ein Autofahrer seinen Wagen über die Montée de Clausen, als er in der Linkskurve vor dem Gebäude des Staatsrats mit dem Auto gegen den Bordstein prallte.



9 Der Wagen prallte gegen das Geländer und blieb dort liegen. Foto: Michel Thiel

Beim Versuch das Fahrzeug aufzufangen, verlor er die Kontrolle über den Wagen und rammte das Brückengeländer. Bei dem Aufprall wurde die Brücke, das Geländer und der Wagen stark beschädigt. Teile des Unfallfahrzeugs sowie Steine der Brücke fielen bis ins Tal hinunter, glücklicherweise war zu diesem Zeitpunkt Niemand unter der Brücke.

Der verletzte Fahrer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Er musste seinen Führerschein abgeben, da er bei dem Unfall nachgewiesenermaßen alkoholisiert war.