Auto prallt gegen Baum

Tödlicher Unfall bei Savelborn

Zwischen Medernach und Savelborn verlor eine 41 Jahre alte Frau am Donnerstagabend ihr Leben.

(TJ) - Gegen 21 Uhr kam am Donnerstagabend eine Frau aus bislang ungeklärter Ursache auf dem CR358 zwischen Medernach und Savelborn von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde sie im Fahrzeug eingeklemmt und so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb. Auch der SAMU-Notarzt konnte ihr nicht mehr helfen und musste ihren Tod feststellen.

Bei dem Unfallopfer handelt es sich um eine 41 Jahre alte Frau aus dem Osten des Landes. Die Zentrale der Rettungsdienste hatte neben dem Notfallmediziner ebenfalls Sanitäter aus Fels sowie die Feuerwehren aus Ermsdorf, Fels, Medernach und Waldbillig abkommandiert. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Untersuchung zur Klärung der Unfallursache an. Die Strecke war für mehrere Stunden gesperrt.

