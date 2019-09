Ein schwerer Unfall hat sich Donnerstagabend auf der Autobahn A1 bei Mertert ereignet. Ein Auto prallte gegen die Leitschienen, der Fahrer hatte zuvor offenbar einen Schwächeanfall erlitten.

Auto prallt frontal gegen Leitplanke: Fahrer schwer verletzt

(jt) - Ein Autofahrer ist am Donnerstag gegen 18.15 Uhr auf der Autobahn A1 in Richtung Trier mit seinem Auto ins Schleudern geraten und gegen eine Leitplanke geprallt. Dem Mann war es während der Fahrt offenbar schlecht geworden, wodurch er in der Ausfahrt Mertert die Kontrolle über seinen Wagen verlor, wie das Einsatzzentrum Grevenmacher-Mertert meldet.

Das Auto kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen mehrere Straßenabsperrungen und geriet anschließend auf die Auffahrt der Autobahn, wo der Wagen frontal gegen die Leitplanken stieß. Durch den heftigen Aufprall wurde der Wagen zurückgeschleudert und blieb quer über die Fahrbahn der Auffahrt stehen.

Der Fahrer, der allein im Wagen saß, wurde bei dem Unfall laut Angaben der Rettungskräfte "mittelschwer" verletzt und musste aus seinem Wagen befreit werden. Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt vor Ort wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber der Air Rescue ins Krankenhaus nach Kirchberg geflogen.

Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die Autobahnauffahrt Mertert für rund eine Stunde in beiden Richtungen komplett gesperrt werden. Bei dem Unfall entstand erheblicher Sachschaden.