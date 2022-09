Bei Unfällen in Michelau, Schwebsingen und Hesperingen wurden insgesamt vier Menschen verletzt.

Auto landet in Abhang - SAMU im Einsatz

Bei Unfällen in Michelau, Schwebsingen und Hesperingen wurden insgesamt vier Menschen verletzt.

(TJ) - Wie der CGDIS meldet, kam es am Sonntagnachmittag gegen 17.45 Uhr in der Nähe von Michelau zu einem spektakulären Unfall mit zwei Verletzten. Ein Autofahrer hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war in der Folge in einem Abhang zum Stehen gekommen. Bei dem Unfall wurden im Wagen zwei Personen verletzt. Die Verletzungen waren so schwer, dass die Rettungszentrale den SAMU-Notarzt anforderte, der vor Ort eine Erstbehandlung vornahm, ehe die Unfallopfer ins Krankenhaus gebracht werden konnten. Rettungswagen aus Clerf und Rambrouch waren ebenfalls angefordert worden, die Feuerwehren aus Bourscheid und Nordstad leiteten die Rettungsarbeiten in die Wege.

Um dieselbe Zeit krachte ein anderer Autofahrer auf der A1 in Höhe von Hesperingen gegen die Leitplanken. Dabei wurde eine Person verletzt, Sanitäter aus Düdelingen sowie die Feuerwehr aus Hesperingen übernahmen den Einsatz.

Gegen 22.30 Uhr stürzte in Schwebsingen ein Motorradfahrer. Auch er wurde ernsthaft verletzt, sodass in diesem Fall der SAMU aus Luxemburg angefordert wurde. Eine Ambulanz aus Remich war zur Hilfe abkommandiert, die Wehren aus Remich und Schengen kümmerten sich um die logistische Unterstützung während der Rettungsarbeiten.

