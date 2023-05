Feuerwehr und Sanitäter mussten seit Mittwochabend zu sechs Einsätzen ausrücken.

CGDIS

Auto kracht gegen Wand - zwei Verletzte

Feuerwehr und Sanitäter mussten seit Mittwochabend zu sechs Einsätzen ausrücken.

(TJ) - Zwei Unfälle mit Verletzten und vier Einsätze für die Feuerwehren musste die Zentrale der Rettungsdienste in den vergangenen Stunden koordinieren.

Gegen 23.30 Uhr verlor ein Autofahrer auf dem CR141 zwischen Mompach und Osweiler die Gewalt über seinen Wagen. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und krachte gegen eine Mauer. Der Aufprall war so heftig, dass im Wagen zwei Personen verletzt wurden. Sanitäter aus Echternach rückten mit einer Ambulanz an, die Feuerwehr aus Mompach räumte die Unfallstelle.

Bereits gegen 18.15 Uhr war am Mittwoch ein Motorradfahrer auf der Place Emile Hamilius in der Hauptstadt gestürzt und hatte sich dabei Verletzungen zugezogen. Sanitäter und die Feuerwehr aus Luxemburg nahmen sich der Sache an und brachten den unglücklichen Biker zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus.

Zudem meldet der CGDIS vier Brandeinsätze: Im Chemin de Bergem in Schifflingen brannte gegen 17.40 Uhr eine mobile Toilette, gegen 18.45 Uhr gab es einen Feueralarm in der Rue de l'Ecole in Howald. Die Feurwehr stellte fest, dass eine verbrannte Torte in einem Backofen der Auslöser war. In Wiltz, Op Baessent, musste um 1.30 Uhr ein Feuer in einer Kapelle gelöscht werden und in der Beforterstrooss in Eppeldorf brannte gegen 3.30 Uhr Unrat auf einer Terrasse. Bei den vier Brandeinsätzen blieb es bei geringem Materialschaden.

Lesen Sie auch

Zugverkehr zwischen Luxemburg und Hollerich unterbrochen

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.