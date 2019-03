In der Rue de Noertzange in Kayl ist am Freitag ein Autofahrer schwer verunglückt, nachdem er in der Nähe eines Kreisverkehrs von der Straße abgekommen war.

Auto kollidiert mit mehreren Bäumen

In der Rue de Noertzange in Kayl ist am Freitag ein Autofahrer schwer verunglückt, nachdem er in der Nähe eines Kreisverkehrs von der Straße abgekommen war.

(m.r.) - Am Freitag ist in Kayl gegen 15 Uhr ein Auto in der Rue de Noertzange von der Straße abgekommen und mit drei Bäumen kollidiert. Um den Fahrer sicher bergen zu können, mussten die Einsatzkräfte ein Seitenteil des Fahrzeuges entfernen. Der Fahrer musste anschließend verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

