2017 hatte er als Beifahrer einen Wagen entzündet. Deshalb musste sich ein Mann wegen versuchten Totschlags vor Gericht verantworten. Ein Urteil steht aus. Erst soll ein weiteres psychiatrisches Gutachten erstellt werden.

Auto in Brand: weiteres Gutachten angeordnet

Im September 2017 hatte er als Beifahrer einen Wagen entzündet. Deshalb musste sich ein Mann wegen versuchten Totschlags vor Gericht verantworten. Ein Urteil wurde noch nicht gefällt. Erst soll ein weiteres psychiatrisches Gutachten erstellt werden.

(m.r./SH) - Ein 25-jähriger Mann sollte am Donnerstag in erster Instanz sein Urteil erfahren, nachdem er sich wegen versuchten Totschlags an seinem Cousin vor Gericht verantworten musste. Die Richter sprachen allerdings keine Entscheidung. Vielmehr ordneten sie ein weiteres psychiatrisches Gutachten an.



Versuchter Mord: Gefährliche Wahnvorstellungen Ein 25-jähriger Mann muss sich zurzeit wegen versuchten Mordes an seinem Cousin vor Gericht verantworten. Zum Tatzeitpunkt hatte er unter Halluzinationen gelitten.

Dem Angeklagten war vorgeworfen worden, während einer Autofahrt als Beifahrer im September 2017 eine Flasche mit einer brennbaren Substanz entzündet zu haben. Sowohl er als auch der Fahrer wurden verletzt, das Auto brannte komplett aus.

Einer Psychiaterin erklärte Sven H., er habe unter Halluzinationen gelitten und gedacht, sein Cousin wäre ein Alien. Er würde bereits seit Längerem unter Psychosen leiden. Der Medizinerin zufolge habe der Angeklagte aber gewusst, dass sich sein Zustand durch den Drogen- und Alkoholkonsum verschlimmere, weshalb er schuldfähig sei.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.