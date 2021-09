Es ist der dritte Verkehrsunfall mit Todesfolge innerhalb einer Woche. Der Mann war zwischen Foetz und Steinbrücken gegen einen Baum gerast.

Auto gegen Baum

Verkehrsunfall bei Foetz - 24-Jähriger stirbt

(tom/C.) - Am Mittwochabend gegen 21.10 Uhr kam es auf der Strecke CR169, rue de Schifflange zwischen Foetz und Steinbrücken zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein Fahrzeug, das in Richtung Steinbrücken unterwegs war, kam nach einer Linkskurve auf Anhöhe eines Bauernhofes von der Straße ab, raste gegen einen Baum und wurde in die angrenzende Wiese geschleudert. Der 24-jährige Fahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Außer ihm war niemand im Auto.

Die Staatsanwaltschaft beauftragte den Mess- und Erkennungsdienst der Kriminalpolizei mit der Ermittlung der Unfallursache und ordnete eine Autopsie des verstorbenen Fahrers an.

Es ist der dritte tödliche Verkehrsunfall in Luxemburg seit dem Wochenende. Am Sonntag war erst eine 20-Jährige in Esch-Belval ums Leben gekommen, am gleichen Tag starb ein 21-Jähriger bei Useldingen.

