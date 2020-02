Auf der N12 in Höhe von Antoniushof ist ein Mann am Samstag mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Er verstarb an der Unfallstelle.

Auto gegen Baum: 28-Jähriger stirbt

(jt/SH) - Gegen 13.15 Uhr kam es auf der N12 zwischen Antionushof und Stockem zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Luxemburger aus Doenningen war in einer leichten Linkskurve in den Sommerweg gerutscht und anschließend ungebremst gegen einen Baum geprallt.

Das Fahrzeug fing nach dem Aufprall Feuer. Der Fahrer, der sich alleine im Wagen befand, verstarb noch an der Unfallstelle.

Bis 17 Uhr blieb die Strecke wegen der Bergungsarbeiten für den Verkehr gesperrt.

Nach dem Aufprall geriet der Wagen in Flammen. Foto: Polizei

Es ist der dritte Unfalltode in diesem Jahr auf Luxemburgs Strassen. Am 6. Januar waren zwei Frauen bei einem Unfall auf der A6 gestorben.