Auto fährt gegen Brückengeländer auf dem Bockfelsen

Ein Fahrer verlor am Sonntagmorgen in Höhe des Gebäude des Staatsrats die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen das Brückengeländer.

Ein Fahrer verlor am Sonntagmorgen in Höhe des Gebäude des Staatsrats die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen das Brückengeländer.

(asc) - Spektakulär war ein Verkehrsunfall am Sonntagmorgen auf dem Bockfelsen in Luxemburg-Stadt. Im Morgengrauen um 4.45 Uhr steuerte ein Autofahrer seinen Wagen über die Montée de Clausen, als er in der Linkskurve vor dem Gebäude des Staatsrats mit dem Auto gegen den Bordstein prallte.



Beim Versuch das Fahrzeug aufzufangen verlor er die Kontrolle über den Wagen und rammte das Brückengeländer ...