In Fels fing am Dienstagnachmittag ein Auto aus ungeklärten Gründen an zu brennen. Der Wagen wurde vollkommen zerstört.

Lokales 3

Auto brennt vollständig aus

In Fels fing am Dienstagnachmittag ein Auto aus ungeklärten Gründen an zu brennen. Der Wagen wurde vollkommen zerstört.

(mth) - Am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr fing am Ortsausgang von Fels ein Auto aus bislang ungeklärten Gründen an zu brennen. Der Fahrer konnte den Wagen verlassen und die Feuerwehr herbeirufen.

Als die Feuerwehr des Einsatzzentrums Fels am Brandort ankam, stand das Auto bereits vollständig in Flammen. Der Fahrer blieb unverletzt, am Wagen entstand Totalschaden.

3 Das Auto brannte vollständig aus. CI Laroschette

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Das Auto brannte vollständig aus. CI Laroschette Das Auto brannte vollständig aus. CI Laroschette Das Auto brannte vollständig aus. CI Laroschette