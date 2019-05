Bei einem Verkehrsunfall auf der B 257 nahe Bitburg ist am Donnerstagabend eine Insassin eines in Luxemburg zugelassenen Autos offenbar schwer verletzt worden.

Auto aus Luxemburg gerät in Kollision - Beifahrerin verletzt

(jt) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der B 257 in Messerich (D) ist am Donnerstagabend eine Frau schwer verletzt worden. Die Beifahrerin, die in einem Wagen mit Luxemburger Kennzeichen saß, wurde ins Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden beziehungsweise Totalschaden, wie die Agentur Siko meldet. Der Unfall ereignete sich kurz nach 18 Uhr.

Offenbar hatte zuvor der Fahrer des anderen Wagens eine Vorfahrt missachtet, als er aus Richtung Messerich kommend auf die B 257 abbog. Der Fahrer des Autos mit Luxemburger Kennzeichen versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß allerdings nicht mehr verhindern.

Die B 257 musste kurzfristig während den Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Im Einsatz waren neben einem Notarzt zusätzlich zwei Rettungswagen des DRK und die Polizei Bitburg.