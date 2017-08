von Stéphanie Dock



„Eigentlich sollte es zunächst kein Museum werden, denn ein Museum zu unterhalten, ist schließlich nicht so einfach!“ erzählt Jacques Bonifas, Präsident der „Georges Kayser Altertumsforscher“ (GKA), als er an die Anfänge des „Ausgriewermusée“ in Nospelt zurückdenkt. In erster Linie ging es dem archäologischen Verein darum, einen Raum zu haben, in dem ausgegrabene Fundstücke ausgewertet und restauriert werden konnten.



Mit der Zeit wurden es dann immer mehr und so entstand der Ansporn, die durch die Ausgrabungen gewonnenen Gegenstände und Erkenntnisse auch mit der Öffentlichkeit zu teilen ...