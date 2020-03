Die Éimaischen in der Hauptstadt aber auch die in Nospelt wurden abgesagt. Die Enttäuschung bei den Organisatoren ist groß.

Ausgezwitschert: Enttäuschung nach Absagen der beiden Éimaischen

Die Éimaischen in der Hauptstadt aber auch die in Nospelt wurden für dieses Jahr wegen des Corana-Virus abgesagt. Die Enttäuschung bei den Organisatoren ist groß.

Von Rita Ruppert und Nicolas Anen

Normalerweise geben an Ostermontag die Péckvillercher in der Hauptstadt den Ton an. Doch in diesem Jahr wird es kein Zwitschern in den Altstadtgassen geben. Um eine Ausbreitung des Corona-Virus auf ein Minimum zu reduzieren, wurde auch die Éimaischen abgesagt. Ein Dämpfer für die Verantwortlichen des Comité Alstad, aber kein Grund, zu verzagen.

„Es wäre unverantwortlich gewesen, die Veranstaltung stattfinden zu lassen“, sagt Guy Jourdain, Präsident des Comité Alstad und zusammen mit der Stadt Luxemburg Organisator des Volksfestes, das bei gutem Wetter jedes Jahr von Tausenden Bürgern besucht wird.

Dabei war für die Ausgabe am 13. April eine Neuerung vorgesehen: Die Aulebäcker sollten ihre Ware am Fischmarkt anbieten, die Handwerks-, Künstler- und Kirmesstände die Kunden in die umliegenden Straßen locken. Eine Idee, die laut Jourdain nun im kommenden Jahr umgesetzt wird.

Große Enttäuschung

„Insbesondere für unseren Generalsekretär Claude Esch, der stark in die Organisation eingebunden war, ist die Absage bitter“, sagt der Vereinspräsident. Und weist auf die drei Gegenstände hin, die dieses Jahr zum Verkauf stehen: eine Platte mit „Lëtzebuerger Gebräicher“, zu „Liichtmess“, „Klibberen“ und der „Éimaischen“, gezeichnet von Emile Probst sowie ein 3D-Péckvillchen und das Péckvillchen 2020.

„Es ist schade, dass die 193. Ausgabe abgesagt werden muss. Denn wir haben viel Arbeit und Geld investiert“, sagt ein enttäuschter Claude Esch. Er befürchtet nun vor allem, dass die drei erwähnten Artikel nicht an den Mann, beziehungsweise die Frau, gebracht werden.

Insbesondere für die Platte – auf der Rückseite ist die Jahreszahl 2020 zu sehen – und das Péckvillchen 2020 wäre dies fatal. Der langjährige Vereinssekretär bedauert zudem, dass die Konzerte und Auftritte der Folkloregruppen nicht stattfinden werden, ebenso die Aufführung des Kasperletheaters. „Dabei hatte Pit Vinandy die Kinder mit dem Stück ,D'Geeschter vum Feschmaart‘ unterhalten wollen“, so Claude Esch.

Ein Péckvillchen ergattern Die drei vom Comité Alstad herausgegebenen Artikel können bis zum 8. April über die Überweisung der jeweiligen Summe auf das Konto LU64 0019 1755 0897 0000 (BCEELULL) bestellt werden: Das 3D-Péckvillchen für 75 Euro, das Péckvillchen 2020 für 25 Euro und die Platte „Lëtzebuerger Gebräicher“ für 35 Euro. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 46 61 88 oder via E-Mail an comite.alstad@pt.lu.

Und es ist nicht zum ersten Mal, dass die Éimaischen aus einem triftigem Grund abgesagt wird: Ein erstes Mal war dies 1870 der Fall, während des Deutsch-Französischen Krieges. Ein zweites Mal kam es dann im Jahr 1918 dazu, denn ein Fliegeralarm wurde damals befürchtet. Während des Zweiten Weltkriegs fand die Veranstaltung statt, allerdings auf dem Knuedler und mit mehr Kirmes- als Aulebäcker-Ständen.

Absage auch in Nospelt

2019 hatte Marc Einsweiler den „Vullejhemp“, einen Péckvillchen in Superjhemp-Heldenkostüm, geschaffen. Foto: Claude Piscitelli

Auf diese Première hätte der junge Aulebäcker Marc Einsweiler gerne verzichtet: Zum ersten Mal in ihrer Geschichte wird die Nospelter Emaischen, die traditionell am Osterwochenende stattfindet, dieses Jahr ausgesetzt. „Am Samstag hatte ich meine Péckvillecher fertig. Und am Dienstag wurde entschieden, dass die Emaischen nicht stattfindet“, erzählt er. Vergangenes Jahr hatte er mit dem „Vullejhemp“, einem Péckvillchen in Superjhemp-Heldenkostüm, den Nerv der Zeit getroffen. 2020 ist er bei der selben Thematik geblieben. Verraten, wie seine neueste Kreation aussieht, will er aber noch nicht.

Die Enttäuschung über die Absage sei bei allen groß gewesen, erzählt er weiter. Die Entscheidung wurde nach einem Gespräch mit der Kehlener Gemeinde getroffen, die bereits vor zwei Wochen alle Veranstaltungen bis zum 1. Mai abblasen ließ. „Manch einer fragte sich zu dem Zeitpunkt, ob das denn sein müsse. Aber mittlerweile sieht man, dass es die richtige Entscheidung war“, erzählt Marc Einsweiler weiter.

Die frühe Absage habe es dem Organisationsverein der Emaischen erlaubt ohne große Mehrkosten, die Zelte und die Esswaren wieder abzubestellen. „Das Zelt sollte dieses Jahr größer sein, weil die Gruppe ,Die Draufgänger‘ kommen sollte“. Wem der Name nichts sagt, kennt vielleicht trotzdem ihre Partylieder, darunter der Song „Cordula Grün“. „Etwa 600 Tickets waren bereits im Umlauf“, so Marc Einsweiler weiter. Wie viele bereits verkauft waren, sei nicht gewusst. Eingangs wurde angeboten, das Geld rückzuerstatten. Mittlerweile steht aber fest, dass „Die Draufgänger“ 2021 kommen. Die Tickets behalten demnach ihre Gültigkeit. Überhaupt sei es gelungen alle Animationsgruppen für 2021 zu bestellen.

Ostern einmal anders

Da die Emaischen die einzige Veranstaltung des gleichnamigen Organisationsvereins ist, spielen die fehlenden Einnahmen keine zu große Rolle. Stärker davon betroffen dürfte der Nospelter Tischtennisverein sein, schätzt Marc Einsweiler ein. Denn die Nospelter Emaischen stellt ihre größte Einnahme des Jahres dar. Aber diese Geldfragen seien angesichts der aktuellen Pandemie eh nicht das Wichtigste.

Seltsam werde es ihm und anderen Dorfvereinsmitgliedern um Ostern trotzdem zumute sein. „Viele von uns gehen an Ostern nie in den Urlaub, weil wir dann gemeinsam während zwei Wochen an der Emaischen arbeiten.“ Dieses Jahr werde das fehlen. Auch wenn die Entscheidung, die 64. Auflage der Emaischen nicht abzuhalten, die richtige sei.

Péckvillecher werden trotzdem verkauft

Bleibt noch die Frage, was mit den Jahressonderausgaben der Péckvillercher geschehen wird. Manche Sammler kommen Jahr für Jahr früh zur Emaischen, um sicher zu gehen, ein echtes Nospelter Péckvillchen zu ergattern. „Noch ist nichts entschieden“, sagt Marc Einsweiler dazu.

Der Vorstand müsse sich versammeln, um darüber zu entscheiden. Aber das sei derzeit nicht möglich. Eines scheint aber bereits festzustehen. „Wir wollen die Péckvillercher mit Datum 2020, dieses Jahr noch verkaufen“. Wie und wo wird sich zeigen. Diese Frage habe derzeit aber angesichts der Lage nicht oberste Priorität.

