Ausgequalmt: Seit fünf Jahren ist Rauchen in Cafés tabu

Die Aufregung war groß, als das Rauchverbot auf Bars und Diskotheken ausgeweitet wurde. Mittlerweile beantragen nur noch wenige Lokale Genehmigungen für offizielle Fumoirs.

An Silvester 2013 durften sich Raucher in den meisten Kneipen und Diskotheken quer durch das Land zum allerletzten Mal eine Zigarette anzünden. Tags darauf, an Neujahr 2014, trat das verschärfte Rauchverbot in Kraft. Dieses verbietet seitdem das Rauchen in Cafés und Bars, in den Gemeinschaftsräumen von Hotels einschließlich der Gänge und Fahrstühle, in Diskotheken sowie in überdachten Gebäuden, die für Freizeitaktivitäten genutzt werden.



Restaurants sind hierzulande bereits seit 2006 rauchfrei ...