Bei einer Hausdurchsuchung in Strassen wurde in der Nacht zum Sonntag Material sichergestellt, das zur Herstellung von Sprengstoff genutzt werden kann. Ein Mann wurde festgenommen.

Ausgangsstoffe für Sprengstoff bei Hausdurchsuchung sichergestellt

(SH) - In der vergangenen Nacht ist es in Strassen zu einer Hausdurchsuchung gekommen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, wurde eine Person verdächtigt, gegen das Waffengesetz und gegen das Gesetz betreffend die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe verstoßen zu haben. Bei diesen Ausgangsstoffen handelt es sich um Substanzen oder chemische Gemische, die für die unrechtmäßige Herstellung von Explosivstoffen missbraucht werden können. Betroffen können ebenso diverse Stoffe an sich sein, wie auch Produkte des alltäglichen Lebens, die in ihrer Nutzung missbraucht werden.

Ein Untersuchungsrichter wurde mit der Akte befasst. Unter seiner Leitung führte die Kriminalpolizei unter anderem gemeinsam mit der Spezialeinheit der Polizei die Hausdurchsuchung durch. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, wurden diverse Materialien sichergestellt. Eine Person wurde festgenommen. Sie soll noch am Sonntag dem Untersuchungsrichter vorgeführt werden.

Bis es ein rechtskräftiges Urteil gibt, gilt für die Person die Unschuldsvermutung.