Ausgangssperre: Polizei stellt zahlreiche Verstöße fest

Insgesamt erhielten in der vergangenen Woche 215 Personen ein Bußgeld wegen eines Verstoßes gegen die Covid-Auflagen.

(m.r.) - In der vergangenen Woche hat die Polizei rund 400 Kontrollen in Zusammenhang mit den Covid-Auflagen durchgeführt. Dabei standen vor allem die Ausgangseinschränkungen im Mittelpunkt, aber auch auf das Einhalten der sanitären Regeln beim Einkaufen oder bei privaten Zusammenkünften legten die Beamten ein Augenmerk.

Insgesamt wurden in der vergangenen Woche 215 Personen gebührenpflichtig verwarnt, in den meisten Fällen, da sie sich ohne triftigen Grund nach 21 Uhr in der Öffentlichkeit aufhielten.



Zusätzlich leiteten die Beamten in 22 Fällen einen Bericht an die zuständigen Behörden weiter - dies größtenteils, da Minderjährige gegen die sanitären Vorschriften verstoßen hatten.

