Ausgangssperre missachtet: Betrunkener Fahrer beschimpft Beamte

Am Freitag waren in Luxemburg mehrere Fahrer unterwegs, die offensichtlich zu tief ins Glas geschaut hatten. In zwei Fällen kam es zu Unfällen.

(SC) - Ein Fahrer wurde in der Nacht auf Samstag gegen 3.40 Uhr bei einer Kontrolle der Covid-Maßnahmen von der Polizei aufgegriffen. Der Mann war noch einige Stunden nach der Ausgangssperre in der Rue Gaffelt in Düdelingen unterwegs gewesen und zeigte laut Polizei „offensichtliche“ Anzeichen von Alkoholeinfluss. Während die Beamten den Mann kontrollierten, zeigte er sich ungehalten und beschimpfte die Polizisten. Ein Alkohol- und Drogentest fiel positiv aus. Es wurde Strafanzeige gestellt, der Verstoß gegen die Ausgangssperre wurde geahndet.

Bereits gegen 19.20 Uhr war an der Côte d’Eich in Luxemburg-Stadt ein Verkehrsteilnehmer aufgefallen, der deutliche Probleme beim Manövrieren seines Fahrzeuges hatte und daher der Polizei gemeldet wurde. Der Fahrer wurde später in Beggen bei seinem Wagen angetroffen. Ein Alkoholtest zeigte so hohe Werte, dass der Fahrer seinen Führerschein abgeben und unter ein sofortiges provisorisches Fahrverbot gestellt werden musste.

Das Auto wurde immobilisiert und der Fahrer von der Polizeistreife nach Hause gebracht. Damit war die Angelegenheit allerdings noch nicht beendet: Der Mann begab sich später am Abend zu seinem in Beggen stehenden Wagen und versuchte ihn trotz Fahrverbot nach Hause zu steuern. Die Polizei wurde davon in Kenntnis gesetzt und so wurde das Fahrzeug beschlagnahmt und eine weitere Strafanzeige gestellt.

Am Freitagnachmittag gegen 16.20 Uhr steuerte ein anderer Verkehrsteilnehmer sein Auto in Schlangenlinien auf die A7. Nachdem Zeugen den Fahrer gemeldet hatten, wurde er schließlich bei Lorentzweiler gestoppt. Ein erster Alkoholtest verlief positiv. Ein zweiter Atemtest gelang nicht, sodass der Fahrer für eine Blutprobe ins Krankenhaus gebracht werden musste. Auch in diesem Fall wurde Strafanzeige gestellt.

Weitere Führerscheinentzüge erfolgten am Abend in der Rue Notre-Dame in Luxemburg-Stadt und in der Rue Aloyse Kayser in Esch/Alzette.

Zwei Unfälle am Freitagabend

Zwei Alkoholfahrten endeten am Freitagabend in Unfällen. Gegen 19 Uhr verlor ein Fahrer am Bvd. de Kockelscheuer in Luxemburg-Stadt die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen einen Lichtpfosten. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass der Fahrer dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Test bestätigte dies. Dem Fahrer wurde der Führerschein abgenommen und es wurde ein provisorisches Fahrverbot ausgesprochen.

Kurze Zeit später, gegen 19.20 Uhr, ereignete sich ein Unfall in Niederkerschen. In der Avenue de Luxembourg rammte ein betrunkener Fahrer zwei stationierte Autos. Auch hier wurde der Führerschein eingezogen und ein provisorisches Fahrverbot ausgesprochen. In beiden Fällen blieb es beim Sachschaden - verletzt wurde niemand.

