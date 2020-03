In Luxemburg gilt zurzeit aufgrund der Corona-Pandemie der Notstand. Die Polizei kontrolliert das Einhalten der Einschränkungen.

Ausgangsbeschränkungen: Mehr als 450 Kontrollen durchgeführt

Maximilian RICHARD In Luxemburg gilt zurzeit aufgrund der Corona-Pandemie der Notstand. Die Polizei kontrolliert das Einhalten der Einschränkungen.

In den vergangenen Tagen hat die Regierung mehrere Maßnahmen beschlossen, die die Corona-Pandemie eindämmen sollen – darunter auch bedeutende Einschränkungen für die Bevölkerung und die Ausübung von kommerziellen Aktivitäten.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, wurden in diesem Zusammenhang seit Montag mehr als 450 Kontrollen durchgeführt. Verstößt eine Privatperson gegen die Einschränkungen, droht ihr ein Bußgeld von 145 Euro. Bei Unternehmen liegt die Strafe bei 4.000 Euro.

Die Polizei betont, dass der Polizeinotruf 113 weiterhin 24 Stunden am Tag zur Verfügung steht. Es kommt allerdings zu Einschränkungen bei den Kommissariaten. Lediglich folgende Dienststellen sind bis auf Weiteres für die Öffentlichkeit zugänglich, dafür aber rund um die Uhr:

Commissariat Luxembourg (1, rue Marie et Pierre Curie)

Commissariat Diekirch (8, rue Alexis Heck)

Commissariat Esch/Alzette (104, boulevard Kennedy)

Commissariat Museldall in Grevenmacher (48, rue de Machtum)

Die Polizei betont, dass einige Vorgänge - etwa in eine Strafanzeige bei einem einfachen Diebstahl - auch online über das E-Kommissariat möglich sind. Die Bürger können sich aber auch telefonisch oder per Mail an die einzelnen Kommissariate melden.

