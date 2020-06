Aufgrund von einer Serie von bedauerlichen Vorfällen in Naturschutzgebieten fordert natur&ëmwelt fordert strengere Kontrollen und mehr Sensibilisierung.

Ausflüge mit Schattenseiten: natur&ëmwelt fordert mehr Kontrollen

Aufgrund von einer Serie von bedauerlichen Vorfällen in Naturschutzgebieten fordert natur&ëmwelt fordert strengere Kontrollen und mehr Sensibilisierung.

(str) - Die Naturschutzgebiete sind seit Beginn der Pandemie einem Besucherandrang ausgesetzt, auf den sie nicht eingerichtet sind. Das schreibt natur&ëmwelt am Dienstag in einem offenen Brief an die Umweltministerin Carole Dieschbourg, den Minister für Innere Sicherheit François Bausch und den Tourismusminister Lex Delles.

Das Problem könne sich durch die #Vakanzdoheem-Philosophie, die von der Regierung unterstützt wird, verschlimmern. Deshalb setzt sich der Umweltverband für eine stärkere Sensibilisierung und auch für repressive Maßnahmen ein.

Haff Réimech: Sonnenbaden im Brutgebiet

Unwissenheit und Ignoranz zu unangemessenen Verhalten führe nämlich mancherorts zu teils dramatischen Konsequenzen. So seien etwa jüngst Kiesflächen in Naturschutzgebiet Haff Réimech an den Baggerweihern als Liegeflächen und Bolzplatz genutzt worden.

Diese geschützten Flächen seien aber tatsächlich Brutplatz für Vogelarten wie den Flussregenpfeifer. Das Eindringen in deren Schutzbereich habe dann fatale Folgen für die Brut dieser Arten.

Zudem würden auch trotz der Öffnung des Badeweihers in Remerschen noch immer Menschen und Hunde in den geschützten Weihern baden und dort teils seltene Brutvögel bei der Jungenaufzucht stören.

Darüber hinaus würde es immer wieder zu Müllablagerungen und anderen menschlichen Hinterlassenschaften nach Picknicks und Feiern in Naturschutzgebieten kommen.

Sensibilisieren, kontrollieren und bestrafen

Deshalb fordert natur&ëmwelt die Regierung dringend dazu auf, die Öffentlichkeit vermehrt über das richtige Benehmen in Naturschutzgebieten und generell in der Natur zu informieren. Auch sollen gut informierte und geschulte Beamte Präsenz zeigen, um Menschen die Lage zu erklären und diese gegebenenfalls zurechtzuweisen.

Die Natur und Naturschutzgebiete sollten konsequenter geschützt und die Einhaltung der Gesetze mit den entsprechenden Sanktionen sichergestellt werden. Außerdem soll auch die Berichterstattung über die Verstöße und die Strafmaßnahmen gefördert werden, so natur&ëmwelt.

