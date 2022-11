Wer am Wochenende die Anschlussstelle Senningerberg in seiner Routenplanung hat, muss sich je nach Fahrtrichtung auf eine Umleitung gefasst machen.

In Fahrtrichtung Trier

Ausfahrt Senningerberg wegen Baustelle am Wochenende gesperrt

Wer am Wochenende die Anschlussstelle Senningerberg in seiner Routenplanung hat, muss sich je nach Fahrtrichtung auf eine Umleitung gefasst machen.

(dme) – Aufgrund von Bauarbeiten an der Anschlussstelle Senningerberg in Fahrtrichtung Trier wird die Ausfahrt von Freitag, dem 11. November, ab 21 Uhr bis Montag, 14. November, gegen 6 Uhr gesperrt.

Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Cargo-Center, von der die Autofahrer wieder zurück auf die A1 in Richtung Luxemburg-Stadt geleitet werden und in dieser Fahrtrichtung die offene Anschlussstelle Senningerberg nutzen können, über die dann sowohl Findel als auch die N1 in Richtung Senningerberg erreichbar ist.

Die Umleitung soll wie folgt aussehen. Foto: ACT





