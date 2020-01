Ausbreitung der Nilgänse soll eingedämmt werden

Die invasive Art soll daran gehindert werden, sich weiter an Mosel und Sauer auszubreiten.

Die invasive Art soll daran gehindert werden, sich weiter an Mosel und Sauer auszubreiten - unter anderem weil sie die Nester anderer Wasservögel in Besitz nehmen, ihre Jungen töten und Flüsse und Weiher mit ihrem Kot belasten.

In wenigen Jahren haben sie sich an Flüssen und Weihern breitgemacht. Nun will die Naturverwaltung der Ausbreitung der Nilgänse einen Riegel vorschieben. Noch zwei Wochen, bis zum 13. Februar, können Bürger ihre Meinung dazu abgeben. Für Ärger sorgen die bunt gefiederten Wasservögel zum Beispiel in Remich.



Dort ist es im Freibad im Sommer seit Jahren dasselbe Schauspiel: Ein Pärchen Nilgänse kommt kurz nach Sonnenaufgang zum Becken, spaziert auf der Wiese hin und her – und hinterlässt dort seinen Kot ...