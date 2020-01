Ausblick 2020: Gratistransport und vier neue Tramstationen

Neues Jahr, neue Möglichkeiten: Ab März benötigen Passagiere keinen Fahrschein mehr, im Dezember gehts mit der Tram bis zur Gare centrale.

Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel dürfen sich auf das neue Jahr freuen. Am Sonntag, dem 1. März 2020, tritt im Großherzogtum eine maßgebliche Neuerung in Kraft: Die Fahrt mit Zug, Bus und Tram wird für die Passagiere völlig kostenlos. Damit löst die Regierung eines der aufsehenerregendsten Versprechen in ihrem Koalitionsabkommen von 2018 ein.

Vor Fahrtantritt braucht sich von besagtem Stichdatum an somit niemand mehr um ein Ticket zu bemühen ...