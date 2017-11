Kinder ein paar Tage lang betreuen und beschäftigen: Der Job als Animateur einer Kolonie liegt bei vielen Jugendlichen hoch im Kurs. Ohne Einweisung geht jedoch nichts. 21 junge Menschen haben diese in den Allerheiligenferien erhalten.

„Ich möchte gerne mit Kindern Ferien verbringen, am liebsten in einer Kolonie, in der auch Menschen mit Behinderungen zugelassen sind“, erzählt Liz, die später einmal Kinderärztin werden will.



Um ihren Traum verwirklichen zu können, hat sie wie 20 weitere Jugendliche ihre Allerheiligen-Ferien genutzt, um in der Jugendherberge in Lultzhausen an einer vom „Service national de la Jeunesse“ (SNJ) angebotenen Formationswoche für angehende Animateure teilzunehmen ...