Ausbauarbeiten an A 3 beginnen am Dienstag

Glenn SCHWALLER

Am Dienstag beginnen die Ausbauarbeiten an der Autobahn A 3. Dies teilte die Straßenverwaltung am Montag in einem Presseschreiben mit.

Demnach starten am Dienstag Vorbereitungsarbeiten sowie Abholzungen rund um die A 3 zwischen der Aire de Berchem und dem Autobahnkreuz in Gasperich, dies zunächst in Fahrtrichtung der französischen Grenze. Ab Mittwoch werden dann auch in der Gegenfahrtrichtung die Arbeiten beginnen.

Arbeiten sollen zunächst vier Wochen dauern

Die geplanten Arbeiten sollen zunächst vier Wochen dauern. Während dieser Zeit wird es aus Sicherheitsgründen zu vereinzelten Sperrungen des Standstreifens kommen, wie die Straßenverwaltung mitteilt.

Zudem wird im Schreiben auf Kompensationsmaßnahmen hingewiesen. Demnach sollen neue Bäume gepflanzt werden, um jene Bäume zu ersetzen, die nun abgeholzt werden. Auch sind neue Lebensräume für Haselmäuse geplant.

Die A 3 wird in den nächsten Jahren auf sechs Spuren ausgeweitet werden, um dem zunehmenden Verkehr gerecht zu werden.

