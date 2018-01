(rc) - Ponts et Chaussées meldet, dass am Montagmorgen im Rahmen des Tram-Projekts die Arbeiten an der Place de l'Étoile beginnen. Bis zum Anfang der Kollektivferien im Sommer sollen die Schienen liegen.

Die Stäreplaz wird zu einem von neun Pôles d'échange umgebaut: Die Tram soll dann vom Kirchberg her über den Glacis mit dem neuen Knotenpunkt für Busse aus dem Westen des Landes verbunden werden.

Die gute Nachricht für die Hauptstädter ist, dass es während der Baustelle zu keiner kompletten Sperrung der Strecken kommen wird. Ponts et Chaussées erklärt, dass es teilweise zu Schließungen kommt, jedoch soll das nur für punktuelle Verkehrsbehinderungen sorgen. Die betroffenen Straßen sind die Route d’Arlon (N6), die Rue de Rollingergrund (N12) und die Rue Val Sainte-Croix.

Richtung Stadtzentrum werden die Arbeiten an den Schienen der Tram währenddessen fortgesetzt. Ende 2019 soll die Straßenbahn von der Stäreplaz aus weiter über die Avenue Emile Reuter, den Boulevard Royal und den Pont Adolphe bis hin zur Place de Paris verkehren.