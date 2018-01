(rc) - Es wird in diesem Jahr einige Erneuerungen im Zugnetz geben.

Die CFL meldet am Montagmorgen, dass demnächst Ausbesserungsarbeiten an verschiedenen Zugstrecken des Landes durchgenommen werden. Bereits Anfang Februar startet die erste Sperrung, in der Linie 10 im Abschnitt zwischen Luxemburg und Bettemburg, um die neue Zuglinie auszubauen.

Die CFL-Gruppe versichert, dass der Ausbau und die Modernisierung des Schienennetzes hauptsächlich an den Wochenenden oder in den Ferien stattfinden wird, um jegliche Unannehmlichkeiten für die Kunden zu vermeiden.







Linie 10 – (Luxemburg – Ulflingen– Gouvy)

Die CFL führt an mehreren Bahnhöfen und Infrastrukturen auf der Linie 10 Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch. Auch die Arbeiten zum Abbau der Bahnübergänge werden fortgesetzt.

Modernisierung der Bahnhöfen

• Mersch

Anpassung des Bahnhofs um die Zugänglichkeit für Personen mit eingeschränkter Mobilität zu erleichtern

Vorbereitungsarbeiten für den künftigen Park & Ride

• Lorentzweiler

Instandhaltungsarbeiten im Bahnhof Erneuerung des Bahnübergangs in der Rue de l‘Alzette

• Ettelbrück

Vorbereitungsarbeiten für die neue Umsteigeplattform Modernisierung von Weichen und Kreuzungen sowie der Anlagen für den elektrischen Betrieb

Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten

Bau eines Bahnumspannwerks in Flebour

Modernisierung der Anlagen für den elektrischen Betrieb (Abschnitt Walferdingen – Ulflingen)

Einrichtung von Fahrleitungsanlagen auf der neuen zweiten Talbrücke Pulvermühle

Vorbereitungsarbeiten zur Einrichtung eines neuen Signalsystems

Modernisierung von Weichen und Kreuzungen (Bahnhöfe Kautenbach, Clerf, Ulflingen, und Dommeldingen)

Abbau von Bahnübergängen zur Erhöhung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer

Vorbereitungsarbeiten für den Abbau des Bahnübergangs in Walferdingen

Vorbereitungsarbeiten für den Abbau des Bahnübergangs in der Rue de Hunsdorf in Lorentzweiler

Zeitplan der Arbeiten an der Linie 10 und der Sperrung der Abschnitte

Sperrung des Abschnitts zwischen Ettelbrück und Diekirch

von Samstag, den 31. März bis Sonntag, den 15. April von Samstag, den 25. August bis Sonntag, den 07. Oktober von Samstag, den 27. Oktober bis Sonntag, den 11. November vom 17. bis zum 18. November

Sperrung des Abschnitts zwischen Luxemburg und Diekirch

von Samstag, den 25. August bis Sonntag, den 16. September von Freitag, den 02. bis Sonntag, den 04. November vom 03. bis zum 04. März vom 10. bis zum 11. März vom 17. bis zum 18. März

vom 29. bis zum 30. September

Sperrung des Abschnitts zwischen Ettelbrück und Ulflingen

von Samstag, den 31. März bis Dienstag, den 03. April vom 07. bis zum 08. April

vom 20. bis zum 21. Oktober



Sperrung des Abschnitts zwischen Luxemburg und Dommeldingen

vom 28. bis zum 29. April vom 05. bis zum 06. Mai

vom 19. bis zum 20. Mai

vom 30. Juni bis zum 01. Juli

vom 06. bis zum 07. Oktober

vom 13. bis zum 14. Oktober 2018

Sperrung des Abschnitts zwischen Kautenbach und Wiltz

vom 13. bis zum 14. Oktober







Linie 30 (Luxemburg – Wasserbillig – Trier)

Die Arbeiten, die 2018 an der Linie 30 erfolgen, sollen vor allem die Netzkapazität erhöhen und die Nordeinfahrt des Bahnhofs Luxemburg entlasten.

Arbeiten

Bau der neuen zweiten Talbrücke Pulvermühle

Arbeiten zum zweigleisigen Ausbau des Abschnitts Luxemburg– Sandweiler-Contern

Zeitplan der Arbeiten an der Linie 30 und der Sperrung des Abschnitts

Sperrung des Abschnitts zwischen Luxemburg und Oetringen

vom 03. bis 04. März

vom 10. bis 11. März

vom 28. bis 29. April vom 05. bis 06. Mai

vom 19. bis 20. Mai

vom 30. Juni bis 01. Juli

vom 29. bis 30. September

vom 06. bis 07. Oktober

vom 13. bis 14. Oktober







Linie 50 (Luxemburg – Kleinbettingen – Arlon)

Auf der Linie 50 finden 2018 umfangreiche Arbeiten zur Vereinheitlichung des Stromversorgungssystems auf Netz-Ebene statt. Damit werden eine flexiblere Planung des Fahrzeugparks und eine stabilere Stromversorgung der Linie gewährleistet. Generell vereinfachen diese Maßnahmen die Verwaltung des grenzüberschreitenden Verkehrs zwischen Luxemburg und Belgien und verbessern die Anbindung zwischen Luxemburg und Brüssel.

Arbeiten

Umstellung des Stromversorgungssystems 3.000 V Gleichstrom auf das Stromversorgungssystem 25.000 V Wechselstrom auf der gesamten Linie 50

Modernisierung des Bahnhofs Kleinbettingen

Zeitplan der Arbeiten an der Linie 50 und der Sperrung der gesamten Strecke

Sperrung der Linie zwischen Luxemburg und Arlon

von Samstag, den 31. März bis Sonntag, den 15. April von Samstag, den 14. Juli bis Sonntag, den 16. September







Linie 60 (Luxemburg – Esch/Alzette – Rodange) und



Linie 90 (Luxemburg – Bettemburg – Thionville)

Die CFL hat mehrere Großprojekte in der Planung oder bereits in der Umsetzung, um die Engpässe auf den Linien 60 und 90 zu entlasten und die Kapazität an diesen Stellen zu erhöhen. Darüber sind auf diesen beiden Strecken, Bahnanlagen zu erneuern und einige Bahnübergänge abzubauen.



Zeitplan der Arbeiten an den Linien 60 und 90 und der Sperrung der Abschnitte

Sperrung des Abschnitts zwischen Luxemburg und Bettemburg

von Samstag, den 10. Februar bis Sonntag, den 18. Februrar von Samstag, den 14. Juli bis Freitag, den 24. August vom 21. bis zum 22. April vom 10. bis zum 11. November

vom 17. bis zum 18. November

Sperrung des Abschnitts zwischen Esch/Alzette und Rodange

von Samstag, den 19. Mai bis Sonntag, den 27. Mai von Samstag, den 25. August bis Sonntag, den 16. September

Sperrung des Abschnitts zwischen Bettemburg und Esch/Alzette

von Samstag, den 31. März bis Sonntag, den 15. April von Samstag, den 27. Oktober bis Sonntag, den 04. November vom 05. bis zum 06. Mai (ab 22 Uhr am Samstagabend) am Sonntag, den 07. Oktober





Linie 70 (Luxemburg – Rodange – Longwy)

Die Bahnanlagen im Umfeld von Niederkerschen und der Haltestelle Schouweiler werden erneuert.



Zeitplan der Arbeiten an der Linie 70 und der Sperrung des Abschnitts

Sperrung des Abschnitts zwischen Dippach und Petingen

vom 24. bis zum 25. November vom 01. bis zum 02. Dezember





Neue Brochure:

Die neue Broschüre der CFL, die ab diesem Montag, 08. Januar 2018 in allen Bahnhöfen des Großherzogtums zum Mitnehmen bereitliegt, enthält alle nützlichen Informationen für die Kunden über die auf ihren Linien vorgesehenen Arbeiten sowie eine Jahresübersicht über Beginn und Ende der Maßnahme.