(m.r.) - Der 56-jährige Marc Flammang wird seit vergangenem Freitag vermisst. Zuletzt wurde der Mann in der Freitagnacht gegen 00.20 Uhr in der Rue de la Fontaine in Wiltz gesichtet. Flammang wohnt in Wiltz und es ist bekannt, dass er dort regelmäßig Spaziergänge macht.

Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt:

"Flammang Marc ist von großer, sehr schlanker Statur. Er ist ein Bart- sowie Brillenträger, spricht Luxemburgisch und hat ein ungepflegtes Erscheinungsbild."

Foto: Polizei

Informationen sollen an die Polizei aus Wiltz weitergeleitet werden (Telefonnummer 2441-9500).