Das ADR-Büro in der hauptstädtischen Rue de la Boucherie muss seine Türen wieder schließen. Denn das sogenannte Bürgerbüro erfüllt nicht die Vorgaben des allgemeinen Bebauungsplans.

Aus für den ADR-Fanshop

Nadine Schartz Schluss nach nur einem Monat: Das sogenannte Bürgerbüro in der Rue de la Boucherie muss schließen. Seit seiner Eröffnung am 7. März hatte das Büro für Diskussionen gesorgt, da es nicht den Vorgaben des neuen allgemeinen Bebauungsplans der Stadt Luxemburg entspricht.

„Das ADR-Team der Stadt Luxemburg und der Region Zentrum muss leider mitteilen, dass unser Bürgerbüro in der Fleeschiergaass von morgen an seine Türen schließen wird“ – dies teilte der ADR-Abgeordnete und hauptstädtische Gemeinderat Roy Reding am Dienstagabend auf seiner Facebook-Seite mit.



Das sogenannte Bürgerbüro hatte seit seiner Eröffnung am 7. März für Gesprächsstoff gesorgt, da dieses nicht den Vorgaben des neuen allgemeinen Bebauungsplans (PAG) der Stadt Luxemburg entspricht. Geschäftsräume in der Altstadt müssen nämlich auch bei einem Wechsel der Mieter beziehungsweise Besitzer weiterhin als solche genutzt werden. Bei dem ADR-Büro sei dies nicht der Fall, hatte Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) jüngst unterstrichen. Deshalb habe man den Besitzer auch schriftlich darauf hingewiesen.

Aus Bürgerbüro wurde Fanshop



Roy Reding hatte im März betont, dass es sich in der Tat um ein Geschäft handele. So wurde das Schaufenster wenige Tage nach der Eröffnung neu gestaltet und das Lokal in roten Lettern als Fanshop ausgewiesen. Ein Blick ins Innere ließ allerdings eher auf einen gemütlichen Treffpunkt hindeuten. Auch die im Schaufenster präsentierten Parteigadgets wirkten nicht gerade überzeugend.



ADR-Fanshop in der Rue de la boucherie

Auf Nachfrage bei Roy Reding verweist dieser lediglich auf seine politische Facebook-Seite. Mehr sei zu diesem Zeitpunkt nicht zu sagen. Dort erklärt Reding, dass man überzeugt davon gewesen sei, mit dem Büro einen Mehrwert für die Stadt und deren Bürger zu schaffen. Der Besitzer habe der Partei das leer stehende Lokal während einer Genehmigungsprozedur für Renovierungsarbeiten vermietet. Allerdings wolle die Stadt diesem keine Genehmigung erteilen, solange die ADR dort ansässig sei.

„Der Besitzer will das Gebäude aber weiter aufwerten und wir wollen ihm nicht unnötig schaden – auch wenn wir den unerhörten Druck, den die Stadt ausübt, als absolut widerlich empfinden“, so Reding. Aufgeben scheint dennoch keine Lösung für ihn zu sein, denn, so kündigt er abschließend an: „Und da sie – die Blau-Schwarzen – nicht wollen, dass Ihr zu uns kommt, kommen wir nun zu Euch. Mehr dazu in 14 Tagen!“