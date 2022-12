Wer sich für die Feiertage Schnee gewünscht hatte, wird enttäuscht werden. Vielmehr soll es bei milden Temperaturen regnen.

Milde Temperaturen

Aus der Traum von weißen Weihnachten

Sophie HERMES Wer sich für die Feiertage Schnee gewünscht hatte, wird enttäuscht werden. Vielmehr soll es bei milden Temperaturen regnen.

Zwölf Jahre ist es her, dass es in Luxemburg zum letzten Mal weiße Weihnachten gab. Pünktlich für die Feiertage hatte am 25. Dezember 2010 im Großherzogtum reges Schneetreiben eingesetzt und die Landschaften in ein winterliches Idyll verwandelt. An der Station des staatlichen Wetterdienstes Meteolux in Findel wurde damals gar eine 26 Zentimeter hohe Schneedecke gemessen. Die vielen Kalorien des üppigen Weihnachtsessens bei einer ausgiebigen Schlittenfahrt oder beim Bauen eines Schneemanns zu verbrennen, war demnach kein Problem.

Seither blieb es jedoch an Weihnachten an der Schneefront eher ruhig. Und auch in diesem Jahr ist an den Feiertagen nicht mit Schnee zu rechnen. Nachdem es in der vergangenen Woche klirrend kalt war, bleibt es über Weihnachten mild. „Die Wahrscheinlichkeit für Schnee während der Feiertage ist sehr niedrig, quasi null“, so Luca Mathias vom staatlichen Wetterdienst. „Die Modelle deuten an, dass die Temperaturen deutlich im positiven Bereich bleiben werden.“ Den aktuellen Voraussagen zufolge sollen die Maximaltemperaturen bei zwölf Grad Celsius liegen. Nachts ist mit minimal sechs Grad zu rechnen. Dazu soll es Niederschlag - in Form von Regen - und Windspitzen von bis zu 70 km/h geben.

Vier schneereiche Weihnachtstage

Demnach ist eher mit grünen - respektive grauen - Feiertagen zu rechnen. Weiße Weihnachten sind in Luxemburg ohnehin eher selten. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1947 hat Meteolux lediglich vier schneereiche Weihnachtstage mit einer Schneedecke von zehn Zentimetern oder mehr registriert. Dies war neben 2010 auch in den Jahren 1950, 1981 und 1986 der Fall.

Zehn weitere Male wurde an den Feiertagen eine geschlossene Schneedecke von mindestens einem Zentimeter verzeichnet. Schneefall gab es seit Beginn der Wetteraufzeichnungen - also in 75 Jahren - unterdessen nur 14 Mal an einem 25. Dezember. Auch an Heiligabend 2020 war in Findel leichter Schneefall beobachtet worden, es hatte jedoch nicht für eine Schneedecke von mehr als 0,5 Zentimetern ausgereicht.

3 Ein Mann läuft durch den Schnee in der festlich beleuchteten Hauptstadt: Dieses Foto vom 25. Dezember 1986 entspricht dem Postkartenidyll der weißen Weihnachten. Foto: Lé Sibenaler/LW-Archiv

um weitere Bilder zu sehen. Ein Mann läuft durch den Schnee in der festlich beleuchteten Hauptstadt: Dieses Foto vom 25. Dezember 1986 entspricht dem Postkartenidyll der weißen Weihnachten. Foto: Lé Sibenaler/LW-Archiv In diesem Jahr tendieren die Chancen auf weiße Weihnachten gegen null. Foto: Claude Windeshausen/LW-Archiv 2010 gab es in Luxemburg zum bisher letzten Mal weiße Weihnachten. Foto: Luc Ewen/LW-Archiv

Große Unterschiede gab es unterdessen bei den Temperaturen, die bisher am ersten Weihnachtsfeiertag gemessen wurden: Zwischen dem wärmsten und kältesten 25. Dezember liegen rund 24 Grad Celsius. 1997 kam so zumindest von den Temperaturen her wohl kaum Feststimmung auf. Damals wurden in Findel maximale 11,9 Grad Celsius gemessen, die Höchsttemperatur an einem 25. Dezember seit 1947. Passend zum vielen Schnee war es 2010 unterdessen am ersten Weihnachtstag richtig kalt. An jenem Tag wurde in Findel ein Tiefstwert von -12 Grad Celsius gemessen. Grund für den einen oder anderen, es sich vor dem Kamin so richtig gemütlich zu machen.

