Aus den Augen, aus dem Sinn

Ein Urteil des Verwaltungsgerichtes stellt den bisherigen Biotopnachweis in Frage

In Schieren wurden mit der Zerstörung eines Biotops Fakten geschaffen: Laut Verwaltungsgericht war die Aktion rechtens, weil das zuständige Ministerium den Biotopnachweis nicht erbringen konnte.

Ein Urteil des Verwaltungsgerichtes vom 28. März sorgt für Gesprächsstoff unter Bauträgern und Umweltschützern: Die Verweigerung einer Genehmigung der Umweltministerin, auf einem Gelände in der rue Lehberg in Schieren Bäume zu fällen, weil es sich dabei um ein schützenswertes Biotop handele, wurde vom Verwaltungsgericht annulliert. Zugleich wurde die Aufforderung der Ministerin aufgehoben, als Ausgleichsmaßnahme Bäume an einem anderen Ort neu anzupflanzen.



Camille Gira, Staatssekretär im Umweltministerium, hätte sich sicher ein anderes Urteil gewünscht ...