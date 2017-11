(TJ) - Kurz nach 17.30 Uhr passierten am Dienstagabend zwei Unfälle in Dommeldingen und Foetz, bei denen zwei Personen verletzt und von den Rettungsdiensten ins Krankenhaus gefahren wurden.

In beiden Fällen waren zwei Fahrzeuge kollidiert, wobei jeweils ein Insasse verwundet wurde. Die Rettungsdienste aus der Hauptstadt, Esch/Alzette und Monnerich waren im Einsatz.



Kurz vor 3 Uhr in der Nacht musste die hauptstädtische Beufsfeuerwehr ein weiteres Mal ausrücken. In der Rue de Prague galt es, in einem derzeit unbewohnten Haus, Müll zu löschen. Die Brandursache ist unklar, Menschen wurden bei diesem Zwischenfall nicht verletzt.

In allen Fällen war die Polizei zur Stelle, protokollierte das Geschehen und betreibt Ursachenforschung.