(jag) - Überfall: Am Montagnachmittag wurde ein Jugendlicher gegen 15.15 Uhr in der Avenue de la porte neuve überfallen. In der Nähe des Brunnens auf Höhe der "Kinnekswiss" wurde das Opfer von einem Unbekannten nach einem Feuerzeug gefragt. Eine zweite Person entriss dem Jugendlichen seinen Schulranzen. Der junge Mann verfolgte den Unbekannten wobei ihm auch noch das Mobiltelefon aus der Hand gerissen wurde.



Gegen Mitternacht fragten in der rue Emile Mayrisch vier Jugendliche einen Mann nach Drogen. Als der Mann dies verneinte, riss ein Jugendlicher ihm seine Kappe vom Kopf und verpasste ihm einen Schlag ins Gesicht. Das Opfer fiel zu Boden, die Täter schlugen aber weiter auf den Mann ein und traten ihn mit Füßen. Nachdem die Jugendlichen seine Kappe, einen Schlüsselbund sowie das Mobiltelefon entwendet hatten, liefen sie in Richtung rue Jean-Pierre Michels davon. Der Mann begab sich anschließend ins Krankenhaus und verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb negativ.