(m.r.) - Nach Rücksprache mit dem Außenministerium und der Abteilung der Fremdenpolizei sind am Mittwoch zwei Personen im Ausweisungszentrum untergebracht worden. Eher zufällig wurden die Beamten auf die Männer aufmerksam.



Der Hygienedienst der Hauptstadt forderte am Mittwochmorgen die Unterstützung der Polizei an, da schlafende Obdachlose die Reinigungsarbeiten in der Straße "Dernier Sol" behinderten. Bei dem "Weckdienst" führte die Polizei eine Personenkontrolle durch. Dabei stellte sich heraus, dass ein Mann zur nationalen Fahndung ausgeschrieben war. Er wurde daraufhin in das Ausweisungszentrum gebracht.



Den zweiten Betroffenen entdeckten die Beamten am Mittwochabend. Sicherheitsbeamte brachten den Mann auf die Polizeidienststelle am haupstädtischen Bahnhof. Er habe sie angepöbelt und gestossen und sei zudem ohne Fahrschein gefahren. Der Mann zeigte sich nicht kooperativ, spuckte auf den Boden der Empfangshalle. Er konnte sich lediglich mit einen abgelehnten Asylantrag aus dem Ausland ausweisen. Daraufhin wurde er im Ausweisungszentrum untergebracht.