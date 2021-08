Zwei Jugendliche sollen am Mittwochnachmittag einen Überfall auf ein Geschäft in Canach begangen haben.

Aus dem Polizeibericht

Zwei Minderjährige nach Überfall gestellt

(TJ) - Am späten Mittwochnachmittag bedrohte in Canach die Angestellte eines Geschäftes in der Rue d'Oetrange mit einem Messer. Er konnte mit Bargeld aus der Ladenkasse entkommen. Wenig später konnte die Polizei zwei Tatverdächtige stellen und festnehmen. Sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft im Centre socio-éducatif in Dreiborn untergebracht, da sie noch minderjährig sind. Eine Untersuchung läuft.

Ein weiterer Ganove ging der Polizei ebenfalls ins Netz. Er steht im Verdacht, in während der Nacht zum Mittwoch der Rue Michel Welter in eine Wohnung eingebrochen zu sein. Er trug zum Zeitpunkt der Festnahme Diebesgut aus der besagten Wohnung bei sich. Der mutmaßliche Täter wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Motorrad sichergestellt

Ein Motorradfahrer verlor auf dem Boulevard Grande-Duchesse Charlotte in Esch/Alzette die Kontrolle über sein Bike, prallte gegen ein Verkehrsschild und stürzte. Er wurde zur Behandlung zum Krankenhaus verbracht. Die Untersuchungen ergaben, dass das Motorrad weder ordnungsgemäss angemeldet noch versichert war. Der Unfall wurde zu Protokoll genommen und das Motorrad sichergestellt.



