(str) - Gleich zwei Einbrecher hat die Polizei am Montag in Rümelingen festgenommen, nachdem diese in einen Frisörsalon in der Rue des Martyrs eingebrochen waren. Ein dritter Tatbeteiligter konnte entkommen. Die beiden Festgenommenen wurden einem Untersuchungsrichter vorgeführt.



Ebenfalls am Montag beobachtete ein Ladendetektiv in einem Einkaufszentrum in Diekirch einen Verdächtigen, der augenscheinlich dabei war einen Diebstahl zu begehen. Der Mann steckte Ware ein und durchquerte den Kassenbereich, ohne diese zu bezahlen. Der Mann konnte gestellt werden. Er wurde am Dienstag einem Untersuchungsrichter vorgeführt.



In Düdelingen überwältigte ein Augenzeuge am Dienstagvormittag einen Handtaschenräuber. Er hatte zuvor gesehen, wie eine Frau einem Mann hinterherlief und schrie, dass ihr gerade die Handtasche gestohlen worden war. Der Zeuge hielt den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Gegen den Festgenommenen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.