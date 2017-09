(SH) - Mit 95 anstelle der erlaubten 50 Kilometer in der Stunde raste ein Motorradfahrer am Montag gegen 23 Uhr durch eine Geschwindigkeitskontrolle in der Munnereferstross in Aspelt. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer auch zu viel Alkohol getrunken hatte. Ihm wurde ein Fahrverbot erteilt. Die Polizei brachte den Fahrer nach Hause.

Kurz zuvor hatte eine Streife in einem Feldweg in der Nähe der Rue Belair in Petingen ein abgestelltes Fahrzeug bemerkt, aus dem Rauch entwich. Im Inneren befanden sich drei Personen, die angaben, einen Joint geraucht zu haben. Sie händigten den Beamten freiwillig einen Mahlzahn mit Cannabisrückständen aus. Dem Fahrer wurde wegen des Drogenkonsums die Weiterfahrt untersagt, zudem müssen die drei Personen mit einem Strafverfahren rechnen.



